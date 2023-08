Paul Cayard e Carlo Borlenghi a Ravenna per l’anteprima della mostra sul Moro di Venezia

“Una grande emozione tornare a Ravenna”, – queste le parole dello skipper del Moro, Paul Cayard, prima che iniziasse l’anteprima della mostra “Il Moro di Venezia / America’s Cup 1992” a a Palazzo Rasponi, e poi il racconto di tanti ricordi di quelle imprese che hanno fatto la storia.

Una storia quasi leggendaria che viene ripercorsa nelle sale, con un allestimento fotografico e di video immagini che, assieme a materiali documentari, celebra l’impresa della barca di Raul Gardini nella sua Ravenna che definiva “a tutti gli effetti il mio Paradiso”. Una sfida che vive ancora nel ricordo di tanti appassionati di vela.

Le immagini, realizzate da Carlo Borlenghi, fotografo ufficiale di diverse sfide italiane in Coppa America, sono dunque dedicate alla straordinaria avventura de Il Moro di Venezia all’America’s Cup, ripercorrendone le fasi principali: dalla progettazione della barca ai momenti di vita a bordo dell’equipaggio capitanato da Paul Cayard. Presenti diversi tra i più emozionanti e celebri scatti: durante le prime prove tecniche, nell’avvincente sfida in mare, fino alla vittoria nel 1992 a San Diego della regata di selezione sfidanti Louis Vuitton Cup di un grande gruppo e di un uomo dalla personalità incredibile, come Raul Gardini. “Quella del Moro di Venezia è stata una delle campagne più belle e più sentite di tutta la storia della Coppa America. Il lato umano di Gardini – racconta il fotografo Carlo Borlenghi – è stato la cosa più bella: è stato lui a creare un equipaggio di giovani e con il suo carisma è riuscito a vincere la Louis Vuitton Cup”.

“Lasciar parlare Raul – dicono i figli Eleonora, Ivan e Maria Speranza – è per noi il modo migliore per ricordare quel momento così intenso”.

La mostra sarà aperta al pubblico martedì 5 settembre; si potrà visitare fino al 26 settembre nei giorni feriali dalle 16 alle 20, sabato, domenica e festivi dalle 11 alle 20. Le foto e una barca di Raul Gardini, esposte in mostra si possono acquistare e il ricavato andrà a a favore degli alluvionati nel nostro territorio.