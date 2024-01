Nella mattinata di oggi, sabato 20 gennaio, il Comune di Faenza ha sottoscritto un Patto di Amicizia con tre municipalità di Boretto, Brescello e Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, realtà accomunate dalla loro posizione geografica per trovarsi lungo le sponde del fiume Po. Le tre cittadine del reggiano sono accomunate anche da una profonda tradizione musicale e culturale.

Dopo gli eventi che hanno colpito il nostro territorio, moltissime municipalità si sono prodigate per reperire fondi da donare alla Romagna. In questo contesto si inserisce il Patto di Amicizia sottoscritto oggi tra i comuni di Borello, Brescello, Gualtieri e Faenza con la finalità specifica di aiutare, relativamente agli eventi alluvionali di maggio 2023, la Scuola di Musica Sarti di Faenza, attraverso le donazioni e le offerte raccolte dalle associazioni di volontariato e dall’Unità pastorale 25 dei comuni della Bassa reggiana. Il Patto di Amicizia, siglato nel corso di una breve cerimonia, ospitata nella Sala delle Cerimonie della Residenza municipale di Faenza (Sala Rossa), dai quattro primi cittadini Matteo Benassi (sindaco di Boretto), Carlo Fiumicino (sindaco di Bresciello), Renzo Bergamini (sindaco di Gualtieri) e Massimo Isola (sindaco di Faenza), inoltre sancisce la volontà delle municipalità a non esaurire i propri rapporti con questo primo momento ma di instaurare rapporti duraturi per scambi culturali e musicali, lo scambio di ‘buone pratiche’, la condivisione delle eccellenze dei rispettivi territori e lo scambio di visite, in particolare di giovani, per portarli a conoscere i territori e le diverse tradizioni e culture.

Alla mattinata, oltre ai primi cittadini della bassa reggiana, ha partecipato una delegazione di rappresentanti delle associazioni delle tre comunità e il parroco della parrocchia di Sant’Alberto di Gerusalemme e Sant’Artemide Zatti, Giancarlo Minotto. Dopo i saluti dei quattro sindaci e lo scambio di piccoli presenti la mattinata è poi proseguita nella sede della Scuola di Musica Sarti dove la delegazione ha assistito a un momento musicale organizzato per l’occasione.