Partito il piedibus alla scuola primaria Pirazzini

Partito in via sperimentale il piedibus alla scuola primaria Pirazzini. Due linee al momento attivate, una con partenza dal Borgo, che passa per il centro di Faenza, una dal borgotto. Le scuole Pirazzini e Tolosano sono le ultime scuole a non aver ancora attivato un piedibus strutturato sul territorio, anche perché la stragrande maggioranza dei bambini iscritti già raggiungono i due istituti a piedi o in bicicletta. Tuttavia ora, con l’aiuto dell’Unione della Romagna Faentina e l’impegno del Comitato genitori, fino all’ultimo giorno di scuola il piedibus sarà attivo alle Pirazzini per poi riprendere stabilmente all’inizio del prossimo anno scolastico. Il piedibus è come sempre gratuito, garantisce un servizio “porta-zaini” per evitare che i bambini percorrano tutto il tragitto zaini in spalla, ed unisce alla possibilità di socializzazione tante diverse utilità, a cominciare dalla sostenibilità