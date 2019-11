Il Campus di Ravenna ha appena festeggiato i suoi primi 30 anni nei giorni scorsi. Le celebrazioni continuano anche oggi in un susseguirsi tra incontri, convegni, seminari.

A Ravenna, a Palazzo dei Congressi, è in corso la cerimonia del 932° Anno Accademico dell’Univeristà di Bologna, che si sta svolgendo in contemporanea in tutte e 4 le sedi romagnole: Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini.