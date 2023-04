Nell’ambito della rassegna “Parole a musica. Dedicato a…” mercoledì 12 aprile al circolo “Il Portoncino” in via Portoncino n. 4, per l’occasione Club Borions m.s., la serata sarà riservata a Miles Dewey Davis III, alias Miles Davis, attraverso il racconto della sua rocambolesca storia, ma soprattutto attraverso la sua camaleontica musica.

Si potrà ascoltare la formazione di musicisti “Maurizio Piancastelli & Christian Capiozzo Quintet”: Maurizio Piancastelli – tromba, Stefano Fariselli – sax , Emilio Marinelli – piano, Stefano Travaglini – contrabbasso, Christian Capiozzo – batteria. Inizio della serata alle 20 con la cena e alle 21 inizierà lo spettacolo. Concerto e cena 30 euro. Necessaria la prenotazione al numero 3339588835 (Mario). Ingresso riservato ai soci.