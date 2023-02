Paolo Lucchi è il nuovo presidente di Legacoop Romagna

È Paolo Lucchi il nuovo presidente di Legacoop Romagna. Già sindaco di Cesena, amministratore delegato di Federcoop Romagna, Lucchi è stato eletto durante il congresso organizzato a Ravenna, all’Almagià, nel decimo anniversario dalla nascita di Legacoop Romagna. Il mandato arriva come continuazione del percorso intrapreso da Mario Mazzotti in questi anni.

380 sono oggi le imprese associate a Legacoop Romagna, in rappresentanza di un mondo che dà lavoro a circa 24mila persone, con un fatturato che supera i 6 miliardi