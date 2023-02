Dal mercoledì 8 a venerdì 17 febbraio tutta la corona circolatoria della rotonda dei Camionisti e i rami di innesto lungo via Romea Nord saranno interessati da lavori che comporteranno il divieto di transito per tutti i veicoli. Sarà realizzata una bonifica profonda della sovrastruttura stradale con ricostruzione di tutto il pacchetto per circa 60 centimetri di spessore.

Durante i lavori i mezzi provenienti da nord e diretti verso la città e il ponte mobile saranno indirizzati, in zona Bassette all’altezza di Hera, in via Giuseppe Di Vittorio.

Chi invece dalla zona ovest di Ravenna deve dirigersi verso Venezia, l’E45, l’A14, i lidi nord e le Bassette potrà prendere via della Chimica dalla rotonda Montecarlo.

Per chi deve andare nelle stesse direzioni dalla parte sud della città il percorso consigliato è quello rotonda Belgio – via Baiona.