È tempo di amichevoli per la Fenix. Dopo un mese di lavoro, la squadra è pronta per i primi impegni delle preseason in vista del debutto casalingo in campionato contro il Volley Academy Sassuolo di domenica 17 ottobre.

Le faentine saranno di scena giovedì sul campo della Libertas Forlì (serie B1) poi avranno altre due trasferte: domenica a Mirandola (serie B2) e venerdì 1 ottobre a Cesena contro il Volley Cesena (serie B1). Lunedì 4 è in programma il test in famiglia contro la Tecnoprotezione, formazione di serie C della Pallavolo Faenza, e domenica 10 ottobre arriverà a Faenza il Mirandola.

“Stiamo lavorando molto bene – spiega coach Maurizio Serattini – e vedo da parte di tutte grande grinta e impegno. Il nostro obiettivo è trovare il prima possibile l’amalgama nel gruppo e i migliori automatismi considerando anche che abbiamo novità importanti in alcuni ruoli chiave ed è quindi necessario allenarsi con ancora maggiore determinazione per crescere. La strada che stiamo seguendo è quella giusta e ora dobbiamo vedere come ci misureremo con le avversarie in partita.

L’obiettivo è arrivare pronti per l’inizio del campionato, considerando anche che il girone di quest’anno è molto duro e competitivo, con il livello delle squadre che si è notevolmente alzato”.