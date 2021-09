Infine, il periodo di produzione assicurata dagli ordini, a fine giugno, si assesta a 8,2 settimane, probabilmente a causa della difficoltà di approvvigionamento di materie prime e della componentistica, derivata sia dalla ripresa dell’attività economica quasi mondiale e quindi dalla maggior richiesta, sia dal conseguente rincaro dei prezzi, nell’ambito del trend mondiale di incremento delle quotazioni, problemi di pesante impatto su cui da tempo le imprese hanno lanciato già l’allarme, a cui si accompagna quello della crescita dei costi riferiti alle utenze (energia elettrica, gas, ecc…).

Per quanto riguarda l’andamento nel breve periodo, nel secondo trimestre del 2021, i principali indicatori congiunturali della provincia di Ravenna, espressi in forma di giudizio, sono tutti positivi: segnalano infatti il prevalere di imprese interessate da variazioni al rialzo, rispetto al trimestre precedente, per produzione, fatturato e per gli ordini. I saldi sono tutti con segno più ed anche per il complesso degli ordinativi si registra il ritorno in ambito positivo e con una buona intensità. Oltre al riscontro positivo, si segnala anche un miglioramento: si abbassa la quota di imprese che ha rilevato diminuzioni nell’attività. Per la produzione, inoltre, il saldo positivo balza fra i livelli massimi dall’avvio della rilevazione. Solo per il fatturato, la ricomposizione tra gli aumenti ed i cali, è a favore di quelle che hanno manifestato una sostanziale stabilità.

A fine giugno 2021, infine, le settimane di produzione assicurata, pari a 8,2, si assestano al dato del marzo scorso (erano 8,3); il grado di utilizzo degli impianti invece risulta in aumento, rispetto al trimestre precedente, e la percentuale arriva quasi a quota 82% (era 77,2%).

Per quanto riguarda le previsioni per il breve periodo, le aspettative degli imprenditori mostrano un cauto ottimismo: l’esperienza dello scorso anno, che ha visto un deciso miglioramento della crisi sanitaria nel periodo estivo, unita al progresso della campagna vaccinale, incidono favorevolmente sulla fiducia degli imprenditori. Le prospettive dei nostri imprenditori dell’industria manifatturiera esprimono quindi l’aspettativa di tendenze in positivo per i prossimi mesi, con saldi per i giudizi che si confermano con segno più per tutte le variabili analizzate, anche se risultano in peggioramento rispetto alla precedente rilevazione. Inoltre, per quasi tutti gli indicatori la maggior parte delle imprese ritiene che le condizioni rimarranno invariate e non si aspetta modifiche significative e quindi i livelli di produzione, fatturato ed ordinativi complessivi rimarranno stabili, rispetto al trimestre in esame. Solo per gli ordini provenienti dal mercato estero, le imprese ottimiste superano sia le imprese che prevedono stabilità che quelle pessimiste che si aspettano una tendenza al calo.

Segnali di fiducia anche per le prospettive degli artigiani dell’industria manifatturiera ravennate, per i quali i saldi previsionali per il prossimo trimestre sono tutti positivi per le variabili analizzate e la quota di imprese artigiane che prevede aumenti per produzione, fatturato ed ordini supera con un buon margine quella degli artigiani pessimisti.

Dall’analisi del Registro delle Imprese, emerge che a fine giugno 2021 le ditte industriali attive della nostra provincia sono risultate 2.769 (pari all’8,1% del totale delle imprese attive della provincia) ed evidenziano, rispetto alla stessa data dell’anno precedente, una lieve flessione (saldo -5 e variazione percentuale pari a -0,2%); analoga variazione percentuale negativa si riscontra per il complesso delle imprese ravennati.

Per le imprese del manifatturiero, se il confronto viene effettuato con il secondo trimestre dell’anno pre- Covid, ritroviamo una flessione con una velocità relativa pari a -1,7% e saldo negativo corrispondente a 48 imprese in meno.

In crescita solo quattro settori e precisamente quello della installazione e manutenzione, che continua a far registrare una variazione positiva, guadagnando 19 unità in più, pari a +6,9% in termini relativi, a cui seguono il settore delle macchine e dei mezzi di trasporto (+12 imprese e +4,5% come velocità relativa), le altre industrie (+2 e +1,2%) e quello dei minerali non metalliferi (+1 e +0,7%).

Per le forme giuridiche, continua il trend in ascesa delle società di capitale (saldo pari a +15 unità e variazione percentuale +1,5%) e, dopo svariato tempo, anche le imprese individuali industriali mettono a segno una crescita tendenziale (con 6 unità in più e velocità relativa pari a +0,5%), segno positivo già evidenziato nel trimestre d’apertura d’anno.