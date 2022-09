Arrivano ottimi segnali dalle prime due amichevoli della Fenix. La squadra di coach Manca ha ben figurato contro il Russi Volley e il Massa Volley (entrambe formazioni di serie C), mostrando già lo spirito giusto per creare un gruppo competitivo. Molto soddisfatto è l’allenatore, che non si aspettava simili prestazioni dalla sua squadra nelle prime due partite della preseason.

“Le ragazze mi hanno stupito in positivo – sottolinea Manca – perché abbiamo giocato due buona partite nonostante ci fossimo allenati poco con la palla e dal lato tattico. Contro il Russi siamo partiti contratti poi ci siamo sciolti e abbiamo giocato in maniera tranquilla, come si è visto nel secondo set vinto 25-9. Abbiamo quindi risposto bene alle nostre avversarie e ci siamo fatti trovare pronti, giocando un match molto equilibrato terminato 2-2.

Meglio ancora abbiamo fatto contro un avversario competitivo come il Massa Volley vincendo 3-1. Le ragazze mi sono piaciute molto dal lato dell’atteggiamento: hanno sempre giocato sorridendo anche nelle difficoltà o davanti a muri subiti, reagendo sempre molto bene.

Questo loro comportamento è l’aspetto più importante delle prime due gare, non certo i risultati che contano relativamente. In entrambe le amichevoli ho fatto giocare molto tutte le giocatrici e ho provato Guardigli nel nuovo ruolo di palleggiatrice: avendo sempre giocato come schiacciatrice deve abituarsi, ma pure lei si è fatta valere.

Nonostante ci sia ancora molto da lavorare sono molto contento e se questo è il piglio della squadra, credo proprio che sarà una stagione divertente”.

La Fenix ritornerà in campo lunedì a Forlimpopoli ospite del Rainbow, neopromossa in C, mentre mercoledì sarà in casa contro l’Involley Lugo, squadra di serie C.

I tabellini delle amichevoli

Fenix Faenza 2

Russi Volley 2

(21-25; 25-9; 22-25; 25-18)

FENIX: Alberti 7, Goni 4, Bertoni 4, Solaroli 5, Gorini 2, Scardovi 2, Betti 6, Emiliani 1, Baldani 7, Spada 9, Guardigli 1, Maines 4, Ronchi (L2), Seganti (L1). All.: Manca

Massa Volley 1

Fenix Faenza 3

(23-25; 21-25; 25-22; 25-18)

FENIX: Alberti 7, Goni 9, Bertoni 3, Solaroli 10, Gorini 5, Scardovi 4, Betti 3, Emiliani 4, Baldani 9, Spada 5, Guardigli 3, Maines 4, Ronchi (L2), Seganti (L1). All.: Manca