Martedì 1 agosto la nuova Pallamano Romagna si ritroverà per il raduno ufficiale in vista della stagione 2023/2024 in serie A Silver.

L’inizio della preparazione avverrà presso la palestra di Mordano, a partire dalle ore 19 e vedrà il roster a disposizione del nuovo coach spagnolo Miguel Moriana e dello staff tecnico che comprenderà anche il preparatore dei portieri Roberto Chiocchetti.

Le parole del nuovo head coach 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥 𝐌𝐨𝐫𝐢𝐚𝐧𝐚 appena sbarcato nel mondo Pallamano Romagna:

“Mi piacciono le squadre che giocano veloci, che fanno transizioni, che fanno tante transizioni e soprattutto che difendono bene.

Credo che la cosa più importante sia che, come gruppo, lavoriamo, che lavoriamo insieme e che ognuno di noi metta a disposizione degli altri il meglio che ha. Penso che, con questo, possiamo avere un anno molto buono.

Iniziamo la pre-season l’1 agosto e alterneremo, fin dal primo giorno, sessioni fisiche con sessioni tattiche e nelle prime due/tre settimane affronteremo un lavoro ad alto contenuto fisico per poi dare, gradualmente, priorità alla parte tecnica”.