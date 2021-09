Come da prassi il Comune di Faenza, nella sua veste di organizzatore della manifestazione, cura anche, nel periodo successivo alle Manifestazioni del Niballo, tutti gli adempimenti relativi ai controlli antidoping: l’ente ha quindi reso noto che gli esami effettuati sui cavalli che hanno corso il 64° Niballo-Palio di Faenza edizione 2021 sono risultati tutti negativi e pertanto le classifiche ottenute sul campo sono confermate.

In applicazione della Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna “Indicazioni tecniche in attuazione della L.R. 5/2005 in materia di controllo delle sostanze ad azione dopante nelle gare con equidi o altri ungulati nel corso di manfestazioni popolari” gli accertamenti spettano all’ASL di Ravenna, che ha eseguito tutti i prelievi, poi analizzati con la collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.