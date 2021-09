Seconda prova nella notte italiana, le 9.30 di mattina in Giappone, per il faentino Jacopo Cappelli ai Giochi Paralimpici di Tokyo. In programma le qualifiche nel tiro a segno per la carabina mista da 10m a terra, dove donne e uomini gareggiano le une contro gli altri.

Jacopo Cappelli si è classificato trentunesimo con il punteggio di 628.9. Una gara che ha visto notevolmente ridotte le distanze fra i punteggi degli atleti. Nelle sei serie di sparo Cappelli ha sparato con un punteggio di 103.9, 105.9, 103.8, 104.8, 106 e 104.5. Il faentino purtroppo ha pagato caro i tre 9, di cui due 9.9, ottenuti nei 60 tiri e la prima e la terza serie al di sotto della media della propria prestazione. Durante la seconda, la quarta, la quinta e la sesta serie infatti i punteggi ottenuti da Cappelli avrebbero potuto consentire il passaggio alla finale. La qualifica è sfumata per poco meno di quattro punti.

In pedana, nella prima fase di gara, ha dominato anche oggi il sudcoreano Jinho Park, che con 638.9 ha registrato il nuovo nuovo record paralimpico nelle qualifiche. In finale però il sudcoreano è stato soppravvanzato di un solo centesimo dalla tedesca Natascha Hiltrop che ha ottenuto la medaglia d’oro con 253.1, nuovo recordo paralimpico. Medaglia d’argento per Park con 253, terza l’ucraina Iryna Shchetnik, più distaccata, con 231.2.

Nei prossimi giorni Jacopo Cappelli sarà nuovamente impegnato nella carabina da 50 metri.