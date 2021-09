Ladri la notte scorsa in via Fiume Montone Abbandonato dove è entrata in azione una banda dedita ai furti di biciclette. Quasi tutti, se non tutti, i garage di un condominio sono stati presi di mira. Una trentina. Gli sfogatoi dei portoni sono stati forzati in modo tale da permettere ai ladri di guardare all’interno per verificare cosa fosse custodito nei vari box. Solo uno alla fine è stato il garage prescelto: il portone è stato tagliato e sono state rubate biciclette da corsa dal valore ingente sul mercato. Il tutto è avvenuto nel cuore della notte, senza che nessuno si potesse accorgere di niente. Qualche ora più tardi la scoperta del furto e la denuncia ai carabinieri che hanno aperto l’ennesimo fascicolo sulle bici rubate e destinate al mercato estero.