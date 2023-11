Il prossimo sabato 11 novembre la rassegna dei “Sabato con Noi” della Palestra della Scienza continua negli spazi di Faventia Sales (ex Salesiani), nell’aula 1 di Via San Giovanni Bosco n.1.

L’incontro, che avverrà dalle 16.30 alle 18.00, è idoneo alla partecipazione di tutti e avrà come tema “Immagini dallo spazio profondo – riflessioni e curiosità” – A cura di Fabio Ortolani.

Il 12 luglio 2022 sono state pubblicate le prime immagini ufficiali provenienti dal Telescopio Spaziale James Webb. Sono immagini sia nitide che spettacolari e forniscono molte più informazioni rispetto ai telescopi precedenti.

Alcune di queste e varie delle ultime verranno commentate mettendo in evidenza gli aspetti tecnici e le informazioni scientifiche che il nuovo telescopio può fornire.

Sono state ideate tecniche di osservazione innovative e per il momento esclusive, per sfruttare al massimo le potenzialità del telescopio. Queste tecniche potranno essere usate anche in altri progetti futuri.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al 3392245684.