La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna in Piazza del Popolo, n.30, fino al 12 settembre prossimo, una nuova mostra dal titolo: “ Luce all’emozione”, realizzata in collaborazione con l’artista Francesco Schiavo, in arte “Fraschi”, assiduo frequentatore di Ravenna e della riviera romagnola. Scultore e pittore autodidatta, si dedica con passione allo studio delle forme e dei materiali. Le sue creazioni artistiche richiamano personaggi storici o soggetti tratti da opere famose, che vengono riproposti in chiave estremamente moderna ed originale.

Molti gli attestati e i premi ricevuti dall’artista nel corso degli anni.