PalaBubani: entro novembre la riapertura con la capienza riportata ad 800 posti

Proseguono i lavori riqualificazione del PalaBubani: il palazzetto, secondo i programmi dovrebbe essere riaperto entro novembre, quando sarà terminato l’ultimo stralcio previsto per l’ammodernamento dell’impianto. Dopo la realizzazione della scala antincendio, si sta ora procedendo ad adeguare le uscite di emergenza. All’interno del palazzetto, invece, i lavori riguardano la riqualificazione dell’impianto elettrico, la realizzazione di nuovi spogliatoi, in particolare per le persone con disabilità, e le dimensioni del campo, andando così a migliorare e razionalizzare l’utilizzo degli spazi da parte delle varie società sportive nelle loro attività quotidiane che riguardano centinaia di atleti di ogni età.

800 mila euro il costo complessivo dell’intervento sullo storico palazetto manfredo. Il 50% delle spese sono state coperte da un contributo regionale. L’altra metà è invece finanziata con un mutuo a interessi zero concesso dall’Istituto di credito sportivo nell’ambito degli incentivi agli investimenti nel settore dell’impiantistica sportiva