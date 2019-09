Ossola: “Per i 700 anni della morte di Dante si realizzino operi durevoli, che arrivino fino al prossimo centenario”

Carlo Ossola, presidente del Comitato Nazionale per le celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante, è stato ospite in questi giorni a Ravenna in occasione dell’anteprima del Festival Dante2021, festival che lo vedrà nuovamente protagonista la prossima settimana. La presenza del presidente del Comitato Nazionale è stata quindi occasione per discutere delle celebrazioni che Ravenna organizzerà per il 2021 e il paragone è andato inevitabilmente con l’anniversario della nascita del Sommo Poeta, evento al quale parteciparono personalità come Montale, Eliot e altri grandi poeti del Novecento.