Uscito da pochissimi giorni Lungo la strada un cammino, il nuovo libro del poeta marchigiano Fabio Strinati, pubblicato con Transeuropa Edizioni. Si tratta di un’opera colta, matura, un diario di bordo pregno di esperienze visive ed interiori che lo scrittore e poeta di Esanatoglia (attraverso un viaggio che sembra non avere fine né ritorno), scrive quasi di getto durante i suoi numerosi viaggi che sembrano narrare storie vissute, consumate, prese per mano in un’epoca che tanto assomiglia a una dimensione lontana e assai distante dal pensiero comune.

All’interno della raccolta, anche un componimento poetico dedicato al comune di Cervia.

CERVIA È UNA CAREZZA SOFFUSA

E una pagina si apre al cullar del mare

spiaggia bionda sulle orme nel tempo

affondano la storia, onde come fughe

risuonano estasi, rinsavite

da ricordi e sogni di una pineta

che soffia sugli scogli anima regale

naufraga in un luogo cantastorie

che si nutre d’aria, di sale…

puerìzia dell’Adriatico, struggente

profondo canto

che si spalanca al mondo

aromatico d’immane e d’incanto,

Cervia è una carezza soffusa

dentro quel rapire l’attimo sopito

che vibra al petto

un lume rischiarato, nel silenzio assorto

lungomare accudito sullo sfondo.