Gli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, quindi, in sostanza, dei territori dell’Ausl Romagna, hanno pubblicato un appello diretto a tutti i cittadini romagnoli affinché vengano rispettate le norme in vigore per il Coronavirus e vengano ridotti al minimo i contatti sociali:

“Nel difficile momento che il nostro Paese sta attraversando in riferimento alla situazione relativa all’epidemia da COVID-19, rivolgiamo un appello ai nostri concittadini della Romagna.

Confermiamo quanto da più parti già precisato: in caso di sintomatologia dubbia fare riferimento telefonico al proprio MMG o PLS e seguire le indicazioni che verranno date e non recarsi autonomamente in PS; non recarsi negli ambulatori se non in caso di assoluta necessità.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero verde della Regione 800033033 o a quello nazionale 1500.

Ripetiamo come già è stato detto che le persone anziane e fragili, per loro tutela, devono evitare di uscire di casa se non per motivi di assoluta necessità.

Chiediamo inoltre a tutti indistintamente di limitare al massimo qualunque contatto sociale, unica reale misura in grado di contrastare la diffusione del contagio.

Ringraziamo pubblicamente per il loro impegno e la loro dedizione tutti i nostri medici che sono impegnati al massimo delle loro possibilità in una difficile situazione, spesso in carenza anche dei minimi requisiti di sicurezza”.