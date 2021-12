L’apertura ufficiale delle iscrizioni per l’Anno Scolastico 2022-23 è prossima e tutti i docenti della scuola sono lieti d’incontrare le famiglie in due appuntamenti per la visita guidata degli spazi scolastici vissuti quotidianamente dai bimbi e di dialogo con le maestre. Un’occasione per fare domande e conoscere l’offerta formativa che queste scuole statali dell’infanzia offrono ai bimbi dai due anni e mezzo, purché compiuti entro aprile del 2023, fino ai 6 anni.

Le visite potranno avvenire in presenza:

per il “Buon Pastore” sede di via Patuelli quartiere San Giuseppe

Martedì 14 dicembredalle 18,00 alle 19,00.

Video presentazione plesso di via Patuelli: https://www.icdamiano.edu.it/public/articoli/files/1/258/videoopenday.mp4

per il “Buon Pastore” sede di via Canalazzo (traversa di via Zalamella) quartiere San Biagio

Giovedì 16 dicembredalle ore 18,00 alle 19,00.

Le visite potranno avvenire on line:

per il “Buon Pastore” sede di via Patuelli quartiere San Giuseppe

Mercoledì 18 gennaio 2023 dalle 18,00 alle 19,00 al link: https://meet.google.com/tme-pniq-ita

per il “Buon Pastore” sede di via Canalazzo (traversa di via Zalamella) quartiere San Biagio

Venerdì 20 gennaio 2023 dalle 17,00 alle 19,00 al link: https://meet.google.com/zos-nsvq-rnj

Video presentazione del plesso di via Canalazzo: https://www.icdamiano.edu.it/categorie03.asp?id=2759

Le domande d’iscrizione per la scuola statale dell’infanzia dovranno essere inviate alla E-mail: RAIC824004@istruzione.it e si trovano esclusivamente al link: https://www.icdamiano.edu.it/public/articoli/allegati/1/domandainfanzia(1).pdf

Qualora siate impossibilitati in queste date e/o orari potete telefonare, dopo le 11,00 per chiedere un appuntamento. Vi aspettiamo anche all’evento “InCanto” organizzato in Piazza del Popolo per sabato 18 dicembre alle 17,30.