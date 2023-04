Confermato l’ergastolo per Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri per l’omicidio di Ilenia Fabbri.

Si è già concluso il processo d’appello a Bologna per il delitto di via Corbara, a Faenza, avvenuto nel febbraio 2021.

Claudio Nanni, ex marito di Ilenia Fabbri, è stato riconosciuto come il mandante dell’uccisione della donna. Per il sicario, Pierluigi Barbieri, sono state riconosciute le attenuanti come richiesto dal legale difensore, ma di fronte alla brutalità dell’omicidio, non ne è stato riconosciuto alcun effetto. Respinta la richiesta di perizia psichiatrica per Barbieri che quindi è stato nuovamente giudicato capace di intendere e di volere.

Accolte quindi le richieste del procuratore generale.