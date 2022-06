Si è tenuta quest’oggi presso il Mulino Scodellino di Castelbolognese la conferenza stampa di presentazione della “Festa della Musica – Omaggio a Lucio Dalla” che si terrà nella stessa sede il prossimo 17 Giugno alle ore 19.

Presenti Roberta Barberini, del Mei ( Meeting etichette indipendenti) e Rosanna Pasi curatrice della Rassegna “Cibus in fabula” e responsabile Regionale dell’Associazione Amici dei Mulini storici.

“L’evento, nel solco della Festa Internazionale della Musica del 21 Giugno, per noi rappresenta un’occasione per valorizzare i giovani e far sentire la loro voce” ha detto la Pasi, per cui “il Mulino è un luogo e uno spazio in cui vogliamo coniugare l’arte, la musica e la storia”.

L’ evento sarà aperto dalle cantautrici Giorgia Montevecchi ed Erica Taci grazie alla collaborazione con il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti con Onda Rosa Indipendente