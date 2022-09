È stato un successo la cena sociale dell’Associazione Culturale Casa delle AIE Cervia. che si è svolta mercoledì 21 settembre .C’è stata una grande partecipazione di soci e di loro famigliari. C’è stata voglia di consolidare la ripartenza, che c’era già stata quest’anno con i “Venerdì culturali” del teatrino della Casa delle AIE da gennaio ad aprile. La ripartenza è proseguita nel periodo estivo con le “Visite guidate alla Casa delle AIE e all’Orto Botanico dei Frutti Dimenticati”, con eventi nel Borgo Marina, con i Laboratori enogastronomici in occasione di “Sapore di sale”.

È stata una serata piacevole, con un ottimo menù alla romagnola, con il gusto del ritrovo conviviale a tavola tra anici, con gli apprezzati intermezzi musicali dei Trapozal, i “Canterini e musicanti” del Circolo Pescatori La Pantofla. Le musiche erano quelle legate alle tradizioni dei ritrovi canori dei decenni passati del Borgo Marina (Osteria dalla Monica e Circolo Pescatori) e alla Casa delle AIE. La serata è stata coordinata da Mario Stellacon la collaborazione della famigliaBattisitini,che gestisce l ristorante e di Carlo Fantini.A tutti loro e al personale che lavora nel ristorante è andato il ringraziamento dell’Associazione Casa delle AIE. C’è stata una generale soddisfazione dei partecipanti alla serata, degli ospiti delle istituzioni locali e di altri organismi associativi, che collaborano con l’associazione Culturale Casa delle AIE. L’iniziativa ha costituito per i soci una prima occasione dil rinnovo, per il 2023, della quota sociale (di € 40), che costituisce la più importante fonte di autofinanziamento dell’associazione. Il risultato è stato veramente notevole e dà la sicurezza di continuare ad operare al meglio per l’immediato futuro.

La cena segna la nuova ripartenza delle attività autunnali e di fine anno del programma della quattordicesima edizione dei “Venerdì Culturali” della Casa delle AIE.

Queste iniziative culturali si svolgeranno dal 4 novembre al 16 dicembre nel Teatrino della Casa delle AIE, alle ore 21, nelle serate di venerdì. L’ingresso sarà libero e gratuito per soci e non soci.

È stato definito dall’estate scorsa il nuovo calendario degli incontri, che è già stato comunicato ai soci e che riportiamo in anteprima. Il programma è il seguente:

1 – 4 NOVEMBRE – COMMEDIA DIALETTALE con la Compagnia di Teatro Amatoriale “QUI DLA MADONA” che presenta:”FRANZCON L’HA VINT E’ LOT”.

2 -11 NOVEMBRE – Ricordo di Bruno Masini nel decennale della scomparsa e di Lauro Malusi nel Centenario della nascita, due personaggi profondamente legati alla Casa delle AIE. Presentazione a cura di Renato Lombardi e di Fulvio Penso. Serata con intermezzi musicali.

3 – 18 NOVEMBRE – IL VENTENNALE DELLA SOCIETÀ PARCO DELLA SALINA DI CERVIA. Relazione introduttiva di Renato Lombardi.Interventi di Giuseppe Pomicetti presidente della Società Parco della Salina di Cervia, Gabriele Armuzzi, Vicesindaco di Cervia e di Oscat Turroni, presidente Gruppo Culturale Civiltà Salinara.

Nel corso della serata si farà anche il punto sull’andamento della stagione delle saline 2022, sulla produzione del sale, sui grandi eventi (da Sapore di Sale al Cammino del sale) e sul Museo del sale. Videoproiezioni di immagini di Marco Zavalloni e Gabriele Bernabini.

4 – 25 NOVEMBRE – Il Centodecimo Anniversario della nascita di Milano Marittima. Presentazione del libro a cura di Renato Lombardi; Giuseppe Palanti e la nascita di Milano Marittima. Storia della Città Giardino .

Partecipa alla serata il giornalista Salvatore Giannella.

Videoproiezioni di immagini d’epoca. Accompagnamento musicale di Gastone Guerrini e di Eugenio Fantini con musiche ispirate al mare e alle vacanze.

5 – 2 DICEMBRE – Serata dedicata agli ambienti naturali di Cervia e del Parco del Delta del Po. Interverrà AIDA Morelli Presidente del Parco del Delta del Po che parlerà sul tema: “Il Parco del Delta del Po questo sconosciuto”.

Proiezione di straordinarie immagini di ambiente a cura di Mario Zanetti.

6 – 9 DICEMBRE – Giritiello: Confessioni di un disoccupato disorganizzato, scritto, diretto e interpretato da Michele Zizzari, con musiche dal vivo di Alessandro Tiozzi (chitarra) e Pierluigi Vicini (sax).

7 – VENERDÌ 16 DICEMBRE- Serata degli auguri “NATALE IN LlRICA”.Nicoletta Zanini – Soprano Solista in collaborazione con il Coro Lirico Alessandro Bonci di Cesena.Solisti del Coro Bonci Jessica Brachini – Soprano, Renato Bartolini – Tenore . Coristi Coro Bonci Sara Golinucci, Luigia Di Dato, Flavia Rambelli, Filippo Saggi e Walther Giorgi. Raffaella Benini – Direttrice Coro Bonci e Pianista. IN PROGRAMMA BRANI D’OPERA, OPERETTA E CANTI NATALIZI. PresentaFlavia Rambelli.

Per le serate culturali è prevista la collaborazione tecnica alle videoproiezioni di Massimo Evangelisti. Gli incontripotranno subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

Le iniziative vengono realizzate con la collaborazione del Comune di Cervia e con il sostegno della BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese..

Agli incontri collabora attivamente la gestione del Ristorante della Casa delle AIE che fa capo alla famiglia Battistini, che in occasione delle serate proporrà piatti tipici della tradizione gastronomica romagnola.