Gli Artenovecento al ristorante Monticino Serra, venerdì 24 gennaio

In vista di un nuovo debutto teatrale il 22 febbraio al Mariani di Sant’Agata Feltria, gli Artenovecento sono in scena col loro primo concerto del 2020: il gruppo romagnolo porta a Castel Bolognese (RA) le più belle canzoni di Fabrizio De André. Un omaggio che l’ensemble propone oramai da molti anni, raccogliendo consensi unanimi di pubblico, in teatri, piazze, locali non solo della Romagna.

La cornice è quella del ristorante Monticino Serra (via Serra, 3980 – Castel Bolognese) dopo l’ottima cena il gruppo si esibirà in quasi due ore di concerto con le canzoni di Faber, dalle più celebri hit alle chicche meno conosciute, per veri appassionati, e qualche sorpresa extra.

Per l’occasione, il gruppo si esibisce in quartetto, con Matteo Peraccini (voce e chitarra), Emiliano Ceredi (chitarra, bouzouki, percussioni), Gioele Sindona (violino e nyckelharpa) e Jader Nonni (batteria e percussioni).

Il concerto inizia dopo le 21.00. Consigliata la prenotazione al tel. tel. 0546 651128.