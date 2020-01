Nuovo tracciato per la Ravegnana: unione di intenti fra centrosinistra e La Pigna per chiedere la nuova strada

Il nuovo tracciato della Ravegnana finisce al centro del confronto pubblico fra i due principali candidati alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni. La strada è stata inserita all’interno dell’elenco delle opere per una nuova viabilità regionale. In città la discussione sulla Ravegnana non è mai terminata e proprio in questi giorni i due principali fronti opposti, la maggioranza in consiglio comunale e il gruppo La Pigna hanno raggiunto un’unione di intenti che prende piede da due posizioni molto distanti: mentre infatti il centrosinistra ha chiesto alla regione di inserire nell’elenco dei lavori un ampliamento e un’adeguamento del tracciato già esistente della Ravegnana, La Pigna da tempo chiede la realizzazione di una seconda strada, la Ravegnana Bis. Di fronte alla necessità di un nuovo collegamento, ora, entrambe le proposte saranno perorate durante i confronti con la Regione.