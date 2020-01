13enne ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Il ragazzo è stato investito questa mattina mentre si recava in bicicletta a scuola. L’incidente è avvenuto intorno alle 8, a Russi, in via Roma, all’all’incrocio con via Godo Vecchia. Il giovane è stato investito da una Seat Ibiza guidata da un 20enne del posto. Per chiarire le dinamiche e le responsabilità è intervenuta la Polizia Locale di Russi.

Dopo l’urto, il 13enne è caduto violentemente a terra, ma non ha mai perso conoscenza. Per soccorrere il ragazzo è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed elimedica. Dopo le prime cure sul posto, il 13enne è stato trasportato in elicottero con il codice di massima urgenza al centro traumatologico cesenate. Illeso il 20enne alla guida dell’auto.