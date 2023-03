L’Avvocatura ravennate ottiene un nuovo riconoscimento del suo importante ruolo in ambito

distrettuale-regionale: ieri, 9 marzo 2023, l’Avv. Mauro Cellarosi, già Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna dal 2015 al 2018, è stato confermato all’unanimità al vertice dell’Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell’Emilia-Romagna (URCOFER), carica che ricopriva già nella precedente consiliatura 2019-2022.

Riconfermato anche il Vice Presidente Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli del Foro di Bologna,

mentre sono stati eletti Segretario l’Avv. Eugenio Gallerani, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, e Tesoriere l’Avv. Luca Porfiri, Presidente dell’Ordine Avvocati del Foro di Cesena.

Insieme all’elezione dell’Avv. Sergio Gonelli a Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna, avvenuta nel gennaio scorso, la conferma dell’Avv. Cellarosi conferisce ulteriore prestigio all’Avvocatura ravennate.

L’Ordine degli Avvocati di Ravenna si congratula quindi con i Colleghi Cellarosi e Gonelli per la fiducia ottenuta e per i loro importanti incarichi.