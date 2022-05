Nuovo palazzetto dello sport: nervi tesi in consiglio comunale. L’amministrazione risponde alle critiche | VIDEO

Scontro politico acceso in consiglio comunale per la costruzione del nuovo palazzetto dello sport. Nel consiglio comunale quasi totalmente dedicato al progetto e al cantiere della nuova città dello sport, l’amministrazione comunale ha ribattuto alle critiche sollevate dalle forze di opposizione che, tutte insieme, hanno chiesto un confronto su diverse tematiche legate ai problemi che sta affrontando il cantiere. Oltre tre ore di discussione, con nervi molto tesi in particolare fra il sindaco Michele de Pascale e la capogruppo Daniela Verlicchi, che, a nome di tutte le forze di minoranza, ha presentato le richieste all’amministrazione comunale.