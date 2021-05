Tre auto coinvolte, una quarta si è allontanata. Almeno tre persone trasportate all’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna con codici di media gravità. La circolazione lungo la Reale bloccata in entrambi i sensi di marcia. È il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 7 di mattina a Camerlona sulla cui dinamica sta indagando la Polizia Locale di Ravenna. A causare l’incidente infatti sembrerebbe essere stato l’automobilista che poi si è dato alla fuga, autore di una manovra pericolosa che poi ha generato lo schianto fra le altre vetture. Dopo lo scontro, una delle auto coinvolte è finita nel fosso a lato della carreggiata. Le altre due si sono fermate lungo la strada, rendendo impossibile il passaggio degli altri mezzi in transito. All’arrivo degli operatori di soccorso, l’intera area è stata definitivamente chiusa al traffico per permettere a medici, infermieri e uomini dei Vigili del Fuoco di lavorare in sicurezza. I maggiori problemi hanno riguardato la donna finita nel fosso con la propria vettura. Sul posto anche i tecnici dell’Anas per coadiuvare i soccorsi e il lavoro della Polizia Locale. Il traffico è stato deviato lungo la viabilità secondaria, ma questo non ha impedito la formazione di lunghe code su entrambi i sensi di marcia.