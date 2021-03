A Voltana arriva una nuova attività. Aprirà sabato 3 aprile “Da la tësta ai pì”, nuovo negozio di intimo, pigiameria e calzetteria nella frazione lughese.

Il locale, in via Fiumazzo 683, sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19, giovedì pomeriggio e domenica chiuso. Il negozio, che effettua anche il servizio di consegna a domicilio, resterà aperto anche in zona rossa perché tra le attività previste dal Dpcm in vigore.

Con la cessazione dell’attività dell’ultimo negozio di merceria/abbigliamento, una storica bottega che ha chiuso i battenti a fine 2019, nella frazione mancava un servizio di questo tipo.

“Questa idea è anche figlia del lockdown al quale siamo costretti da oltre un anno – dice Elena, giovane mamma, titolare della nuova attività -. Dover fare i salti mortali per acquistare un semplice capo di abbigliamento di uso quotidiano per i miei figli senza essere costretta a fare chilometri o, in tempi di lockdown, doversi affidare agli acquisti online, mi ha spinto a buttarmi nell’impresa di aprire questa nuova attività che oltre a intimo, pigiameria e calzetteria metterà a disposizione della clientela anche articoli di merceria. E poi chissà, con il tempo l’attività si potrebbe ampliare aggiungendo altri servizi”.

“Ogni luce che si accende in una comunità è un segnale di vitalità ma, in un periodo difficile come questo, anche di speranza. È il segno benaugurante di una ripartenza della quale tutti sentiamo fortemente la necessità – commenta la presidente della Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella, Valeria Monti -. A maggior ragione quando l’iniziativa parte da giovani che decidono di investire nel territorio. Festeggiamo quindi con entusiasmo l’avvio di questa nuova attività che arricchisce i servizi della nostra frazione. Ad Elena vanno quindi gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la comunità voltanese; a noi concittadini l’impegno a non lasciarla sola nel percorso che ha deciso di intraprendere”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340 759141, scrivere alla mail dalatestaaipi@gmail.com oppure consultare la pagina Facebook “Da La Tësta Ai Pì”.