La Lega Faenza, in conferenza stampa, ribadisce la preoccupazione per il depotenziamento dell’ospedale faentino e in particolare per chirurgia. La celere risposta del dott. Tiziano Carradori (direttore AUSL Romagna) conferma che il Prof. Ugolini e parte del suo staff siano in procinto del trasferimento a Ravenna e che nei prossimi 6 mesi il reparto possa essere gestito da un primario non a Faenza.