Nuovo direttore per il centro analisi di Pievesistina: “Valorizzare i dati raccolti in questi anni”

Pievesistina è il più grande centro di analisi in campo sanitario d’Italia, formato dal centro servizi centrale, nella frazione cesenate, e dai sette laboratori negli ospedali sul territorio. 16 milioni di esami ogni anno. Un centro importantissimo per il quale è stato nominato nuovo direttore il dottor Tommaso Fasano, che il giorno della sua presentazione alla stampa ha fissato due obiettivi principali: avvicinare ove possibile i test più semplici ai pazienti, in modo da rendere più efficiente il servizio, e valorizzare la grande mole di dati sanitari raccolti ogni anno dal centro servizi