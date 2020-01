Continua il progetto di Distretto A dedicato alle nostre radici culturali con la nuova edizione di “A voj scorar in dialet!”, il corso di dialetto romagnolo, nato nel 2018 e curato ogni anno da Alfonso Nadiani.

La formula resta la stessa, ovvero un corso in quattro sere dedicate non solo al dialetto ma anche a cultura, usi e costumi della nostra Romagna, con docenti speciali e diversi ogni settimana, in relazione ai vari temi. Il corso si tiene nello spazio coworking Quazar e si conclude con la consegna degli attestati e una piccola festa per i diplomati.