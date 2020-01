Si è spento Giovanni Massari, storico fondatore ed ex presidente della sezione faentina del Panathlon club, molto conosciuto per aver ricoperto numerosi incarichi in ambito sportivo locale, oltre ad aver conseguito prestigiosi riconoscimenti tra cui: la medaglia d’oro ‘Una vita per lo sport’, assegnatagli dal Comune di Faenza nel 1993, il premio ‘Fair Play’ alla carriera nel 2009, la medaglia d’oro per le ‘Nozze d’oro con lo sport’ nel 2010 e il premio ’60 anni di vita per lo Sport’ nel 2012.

Nel quadriennio olimpico 1984-88 è stato anche membro dei comitati nazionali e regionali del CONI che gli ha conferito le stelle di bronzo, argento e oro al merito sportivo. “Giovanni Massari sarà sempre ricordato come un grande uomo di sport, settore in cui si è particolarmente distinto nel corso della sua vita quale praticante, tecnico, accompagnatore e soprattutto dirigente. Le sue qualità umane – afferma il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi – gli hanno permesso di essere un testimone credibile nella promozione dello sport a livello sociale e agonistico, contribuendo anche a promuovere Faenza fuori dal perimetro locale. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte dell’amministrazione comunale”.