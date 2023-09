Nuovo concerto della Young Musicians European Orchestra per lo IOR

Nuovo concerto della Young Mucicians European Orchestra per raccogliere fondi a favore dello IOR. L’appuntamento è per sabato 23 settembre alla Basilica di San Francesco. L’orchestra, diretta da Paolo Olmi, suonerà lo Stabat Mater di Pergolesi, mentre la serata sarà aperta dal Concerto in sol minore per due violoncelli e orchestra di Vivaldi.

Tutto il ricavato sarà devoluto a finanziare i progetti dell’Istituto Oncologico Romagnolo