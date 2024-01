“Contrariamente a quanto è dato da leggere su vari organi di stampa riguardo ad un parere negativo che la Procura della Repubblica di Ravenna avrebbe rilasciato in merito alla richiesta amministrativa del Dott. Mauro Guerra, rivolta al Comune di Ravenna, per l’apertura di un nuovo ambulatorio veterinario, si comunica che questa Procura non ha rilasciato alcun parere in merito alla suddetta richiesta e né avrebbe potuto farlo, trattandosi di un procedimento amministrativo nell’ambito del quale non è previsto alcuna interlocuzione da parte della Procura”

Il Procuratore della Repubblica

Daniele Barberini