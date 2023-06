La vasca di laminazione di via Corgin, l’ormai famosa vasca di laminazione che nel 2019 accolse le acque dell’incendio della Lotras, è nuovamente da svuotare per completare la bonifica del sito, che da quattro anni ovviamente non è più in funzione e all’acqua è impedito defluire. Le piogge di maggio sono tornate a riempire il bacino. Sono così tornati anche i cattivi odori e la situazione insostenibile per i residenti della zona.