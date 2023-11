Nuova viabilità in via Renaccio con l’installazione del ponte bailey. Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori necessari all’avvio del cantiere del ponte bailey che collegherà via Renaccio con piazza Lanzoni, riaprendo, in un unico senso di marcia, il collegamento diretto fra il centro storico di Faenza e il borgo. I sopralluoghi dei giorni scorsi sono stati necessari per le ultime misurazioni e rilevazioni dell’argine e per predisporre l’accesso al cantiere.