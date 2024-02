Non si sa quando potrà riaprire il polo culturale nell’ex scuola Cova

Non si sa quando potrà riaprire l’ex scuola Cova di via Cavoour, sede di diverse associazioni del territorio. Lo stabile è stato chiuso dopo alcune verifiche condotte lo scorso novembre a seguito della caduta di alcuni calcinacci. Troppe le infiltrazioni dal tetto, troppi dubbi sulla sicurezza dell’intero edificio. Molte, tuttavia, delle associazioni che abitualmente operano all’interno di quello che il Comune immaginava come un polo culturale ad oggi non hanno ancora uno spazio dove poter operare.