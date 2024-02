Vorreste scoprire i segreti del DNA o del volo? Siete appassionati di archeologia o della storia dell’Apollo 13? Vi piacerebbe assistere a spettacolari reazioni chimiche o fare un viaggio nello stomaco degli esseri umani primitivi? Potrete cimentarvi con tutto questo e molto altro per 9 sabati dal 17 febbraio all’11 maggio nelle aule e nei laboratori universitari delle città del multicampus romagnolo ad una condizione: quella di avere tra gli 8 e i 13 anni. E’ infatti riservata ai più piccoli e a giovani ragazze e ragazzi la XIII edizione dell’iniziativaorganizzata dall’Associazione culturale Leo Scienza e co-progettata con l’Università di Bologna.

Sarà possibile scegliere 6 lezioni tenute da docenti dell’Alma Mater, tra le 26 messe a disposizione in un calendario che, per la prima volta, riunisce tutte e 4 le sedi romagnole del multicampus. Saranno tantissime le discipline e Unijunior sarà l’occasione per approfondire i propri interessi o mettersi alla prova con attuali argomenti scientifici e umanistici tutti da scoprire. Ultimo appuntamento della rassegna sarà una grande festa con gli irresistibili scienziati pazzi di Leo Scienza.

La prof.ssa Guerra, delegata all’Impegno Pubblico dell’Ateneo, sottolinea la consolidata collaborazione a sostegno di UniJunior che riporta la divulgazione per i più giovani nelle sedi romagnole del nostro MultiCampus, riconfermando la volontà di valorizzare la conoscenza e la ricerca promuovendo occasioni di incontro e scambio di idee con tutti gli interlocutori della società, soprattutto con coloro che ne costituiranno il futuro più luminoso.

I giovani studenti potranno costruire il proprio piano di studi scegliendo tra le numerose discipline toccate che rispecchiano le vocazioni disciplinari e scientifiche dei campus dell’Università di Bologna e dei territori in cui sono inseriti. Lezioni di astronomia, chimica, ingegneria aerospaziale, informatica e intelligenza artificiale, paleontologia, scienze biologiche, sociologia, linguistica, internet e social media e tanto altro ancora.

Tutti i partecipanti riceveranno il proprio libretto universitario e al termine verrà rilasciato il diploma di Unijunior in occasione della festa finale.

“Unijunior – conoscere per crescere” è presente a Bologna dal 2009. E’ un’iniziativa di divulgazione scientifica rivolta alle giovanissime generazioni, il primo esempio italiano di “Children’s University”. Promossa e organizzata dall’Associazione Leo Scienza in collaborazione con l’Università di Bologna, gode dei patrocini della Regione Emilia Romagna oltre che dei Comuni di Rimini, Cesena, Ravenna e Forlì.

Da tempo Unijunior è una realtà consolidata anche in altre sedi universitarie della regione Emilia-Romagna (Modena e Reggio Emilia, Ferrara, Parma) e rappresenta un ponte fra territorio e Università: il mondo accademico si apre infatti alla società accogliendo le famiglie. Il fine è quello di promuovere la curiosità e l’interesse verso la conoscenza e la ricerca attraverso una formula che presenta e rende l’Università un luogo accessibile a tutti e tutte, in particolare alle giovani generazioni, “tempio del sapere” ma anche spazio di condivisione e confronto, dove tutte le domande sono preziose.