Si ricorda che nella settimana di Ferragosto il Navetto Mare, che collega i parcheggi scambiatori di via Trieste e via del Marchesato con il lungomare di Punta Marina e quello di Marina di Ravenna, sarà attivo tutti i giorni: da oggi, lunedì 9 agosto, a giovedì 12 agosto dalle 14 alle 2; da venerdì 13 a domenica 15 agosto dalle 9 alle 2. Negli stessi giorni e orari sarà in vigore la sosta a pagamento dei mezzi privati regolata da parcometro. Inoltre il 10 agosto il traghetto tra Porto Corsini e Marina di Ravenna effettuerà il servizio no stop e sarà quindi attivo anche in orario notturno senza interruzione. Entrambi i servizi sono realizzati da Start Romagna per conto del Comune di Ravenna.