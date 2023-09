NatuReef: una scogliera per proteggere la costa e ripopolare la foce del Bevano di ostriche e sabellarie

Una nuova scogliera di ostriche e sabellarie alla foce del Bevano per proteggere la costa e aumentare la biodiversità. È il progetto NatuReef, un progetto europeo Life. In campo biologi, ecologi, geologi, ingegneri e topografi di due dipartimenti dell’Università di Bologna, del Comune di Ravenna, del Parco del delta del Po e della società Proambiente, facente riferimento al CNR. Collaboreranno anche Fondazione Flaminia, con il centro per l’innovazione CIFLA, e il Tecnopolo di Ravenna. Un piano di 4 anni durante i quali il sistema costiero sarà monitorato anche con il coinvolgimento di cittadini.