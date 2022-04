La Confesercenti Ravenna-Cesena vuole rimarcare il ruolo fondamentale delle piccole imprese di commercio e turismo e valorizzare le aziende associate attraverso l’istituzione di un Premio, un riconoscimento che esalti una determinata azione messa in campo o caratteristica delle imprese che si sono candidate.

Negli ultimi anni e specialmente durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, il tessuto imprenditoriale dei nostri territori di riferimento è stato messo a dura prova, ma sono state anche introdotte innovazioni rispetto alla gestione aziendale, alla comunicazione del proprio marchio, alle opportunità che, senza immaginarlo, sono avanzate e che sono state colte.

Nello specifico, i settori che in modo trasversale sono stati toccati da questi cambiamenti e che intendiamo valorizzare sono: imprenditoria femminile; sostenibilità ambientale; promozione e comunicazione; imprenditoria under 40; servizi innovativi.

La partecipazione è stata gratuita e riservata alle prime 5 imprese che si sono candidate per ognuna delle 5 categorie.

Per tutte le 25 aziende partecipanti sono stati realizzati materiali promozionali fotografici e video che dai prossimi giorni saranno in condivisione nei canali social della Confesercenti Ravenna-Cesena. Come ogni “Premio” che si rispetti, saranno sanciti i 5 vincitori assoluti per le 5 categorie. Allo scopo è stata costituita una giuria qualificata che attraverso la visione dei video giudicherà le imprese e decreterà i vincitori (il “premio” sarà puramente simbolico e non in denaro).