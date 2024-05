Nasce il fantapalio, un’idea del neonato Comitato Giovani Rionali per assistere alle gare delle bandiere e alle giostre medievali di Faenza in maniera diversa. Chiunque potrà allestire la propria formazione ideale, come al fantacalcio, e sfidare le altre compagini durante il mese del Palio del Niballo.