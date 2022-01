Dalla tarda mattinata via Traversagno a Voltana è chiusa in un tratto di circa 400/500 metri tra via Raspona e via Trotta e l’accesso è consentito solo ai residenti. Un provvedimento eseguito dal Comune di Lugo in via d’urgenza e per ragioni di sicurezza stradale. Nel tratto di strada interessato sono infatti in corso lavori di scavo per conto di Terna SpA eseguiti da una ditta appaltatrice.

Durante i lavori si sono manifestati alcuni evidenti dissesti del manto stradale che hanno determinato la necessità di intervenire con la chiusura. La messa in sicurezza e il successivo ripristino sono a cura della ditta appaltatrice. La stima della durata dei lavori è di circa una settimana.