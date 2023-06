Il capogruppo del Partito Democratico di Lugo Gianmarco Rossato e il capogruppo di “Insieme per Lugo” Stefano Scardovi hanno presentato una mozione per avviare un percorso di discussione sui temi legati all’alluvione nelle commissioni dipartimentali.

Ecco il testo integrale:

Tenuto conto che

Gli eventi alluvionali avvenuti nel mese di maggio hanno generato enormi disagi e danni ad una fetta considerevole della popolazione investendo in pieno l’agglomerato di Lugo e anche alcuni pezzi del territorio rurale.

La dimensione del fenomeno ha impegnato e messo a dura prova l’intera struttura dei soccorsi coordinata dalla prefettura tramite il CCS e ramificata nei vari comuni grazie al previsto insediamento dei comitati operativi comunali (COC)

Considerato che

La quasi totalità della comunità scientifica è concorde nel riconoscere che vi sono mutamenti importanti nei climi che determinano la possibilità che eventi di portata simile alle recenti alluvioni, possano ripetersi con maggiore frequenza rispetto al passato.

Il nostro territorio ha mostrato limiti strutturali nel reggere l’urto di eventi di tale portata, in quanto mai avvenuti in precedenza, come dimostrato dai dati storici e con l’aggravante dell’imprevedibilità. Questo perché, come detto, eventi così estremi erano, di fatto, estranei al clima del nostro territorio.

Le conseguenze delle recenti alluvioni toccano diversi aspetti della struttura pubblica e verosimilmente impegneranno il Comune di Lugo e gli organismi sovraordinati per diversi anni.

Sulle cause, nonchè sulle azioni intraprese nella fase emergenziale, si è purtroppo assistito ad un dibattito non sempre basato su informazioni veritiere o su comprovate relazioni tecnico-scientifiche causando quindi una speculazione mediatica a danno degli enti che erano preposti a gestire la suddetta emergenza.

Altri enti comunali (come ad esempio il Comune di Faenza) hanno già intrapreso un percorso di discussione che tocchi in maniera trasversale tutti gli aspetti legati all’alluvione con l’obiettivo di garantire un luogo istituzionale in cui dibattere in modo approfondito e fornire ai consiglieri e alla cittadinanza massima trasparenza su quanto avvenuto. Percorso analogo è stato avviato anche dalla Regione Emilia Romagna.

All’interno del consiglio comunale di Lugo esistono già tre commissioni permanenti capaci di trattare, ognuna per le proprie competenze, tutte le tematiche di discussione garantendo un’ampia partecipazione dei consiglieri e offrendo la possibilità di invitare personale dell’ente o esterno ad esso che possa supportare i consiglieri nella discussione fornendo informazioni o illustrazioni.

Preso atto

Della necessità di discutere, quanto prima, di quanto avvenuto e, soprattutto, di quanto ancora da fare per gestire gli aspetti ancora attivi dell’emergenza all’interno di una sede istituzionale che possa garantire a tutti i gruppi consiliari piena rappresentanza e possibilità di intervento.

Istituendo quindi un percorso articolato su più commissioni capace, anche grazie alla possibilità di richiedere relazioni di personale esterno, di fare chiarezza in modo non strumentale sui vari aspetti legati all’alluvione.

Impegna la Presidente del consiglio comunale, il Sindaco, e gli Assessori competenti a

Fornire la massima collaborazione alle tre commissioni dipartimentali da convocare, singolarmente o congiuntamente, secondo una pianificazione tempestiva al fine di comprendere chiaramente quanto accaduto per individuare e avviare un percorso che possa trattare in maniera approfondita tutte le tematiche di competenza di ciascuna commissione, quali ad esempio gli aspetti ambientali, di gestione del territorio, i disagi sociali e l’organizzazione della rete di soccorso.