Lunedì 23 gennaio, alle 20.30, il Cinema Sarti, ospita una serata dedicata al docufilm del regista Stefano Ferrari, ‘Motor Valley-Viaggio nella terra dei motori’. L’autore nel suo lavoro ha raccolto le testimonianze di trentasei protagonisti del mondo dei motori dell’Emilia Romagna come quelle del figlio del ‘Drake’ Enzo Ferrari, Piero, di Tonino Lamborghini, figlio del fondatore del marchio, dell’ex pilota di Formula 1, Jody Scheckter e dell’ex Team principal e AD della Ferrari, Stefano Domenicali, di Horacio Pagani e Gianpaolo Dallara, delle omonime aziende automobilistiche, fino ai contributi di responsabili di aziende del motorsport del nostro territorio. Ne esce uno spaccato di uno straordinario mondo e di un’eccellenza motoristica unica come è quella sorta nella terra dei motori, la Motor Valley.

Il making-Off del docufilm è poi diventato un progetto su carta con la pubblicazione del volume ‘Motor Valley, viaggio nella terra dei motori’, edito da Minerva, firmato dallo stesso Stefano Ferrari, autore, regista e giornalista, e da Miria Burani che nel film ha curato la sceneggiatura. Il libro contiene 50 fotografie storiche in bianco e nero di Walter Breveglieri e 50 immagini più contemporanee di Massimiliano Donati, accompagnate da testi in doppia lingua, italiano-inglese. Il volume contiene le parti delle interviste e delle indagini raccolte durante il lavoro di preparazione del progetto, non presenti nel docufilm, che lo avrebbero reso eccessivamente lungo. Il libro è dunque lo scrigno che racchiude l’intero lavoro sulla Motor Valley.

Lunedì 23 gennaio, la proiezione del docufilm ‘Motor Valley, viaggio nella terra dei motori’, sarà preceduto da un confronto tra i protagonisti del motorsport del faentino; infatti oltre agli autori, saranno presenti l’assessore regionale alla Motor Valley, Andrea Corsini, il sindaco di Faenza, Massimo Isola, il vicesindaco Andrea Fabbri, Otello Valenti della Scuderia AlphaTauri, Nadia Padovani Principal Gresini Racing, il pilota Andrea Dovizioso dello ‘04-Park Monte Coralli’, Massimo Rivola AD Aprilia Racing e Gian Carlo Minardi presidente di Formula Imola. A condurre la serata sarà il giornalista sportivo e speaker di moltissimi eventi motoristici, Boris Casadio.