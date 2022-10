Iniziative di promozione e sostegno della cittadinanza europea: questo l’oggetto del contributo ricevuto dallo storico gruppo faentino, da sempre impegnato a intrecciare arte e impegno civile.

Europa senza confini / Europe without borders è il titolo del progetto a cura del Teatro Due Mondi che ha appena vinto un bando, indetto dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito di un’ampia azione di supporto a «iniziative di promozione e sostegno della cittadinanza europea – anno 2022 (DGR n. 989/2022)».

Il progetto, coordinato dal Teatro Due Mondi in partnership con la coop. sociale Officina Immaginata e Sunset comunicazione, si realizza a Faenza ed è aperto a partecipanti da tutta la Regione. Obiettivo: offrire occasioni di riflessione e azione a partire da diversi temi-cardine della cittadinanza europea (accoglienza, confini, democrazia e discriminazioni, diversità culturale, pace in Europa, rapporto nord-sud, sicurezza vs. paura, Europa come “casa”), che in questi mesi –fino a dicembre 2022– verranno sviluppati in laboratori e azioni teatrali create dai partecipanti e proposte alla fruizione della comunità.

In rete con la compagnia teatrale norvegese Studium Actoris, nell’ambito del progetto Highway of Cultures il percorso promuoverà anche l’incontro e lo scambio, in modalità remota, con alcuni giovani norvegesi e tedeschi.

Nello specifico, il progetto Europe without borders comprende: laboratori di teatro partecipato Senza Confini d’Europa, spettacoli e azioni di teatro di strada, percorsi partecipativi Digital Lab e una campagna social media per promuovere un confronto sui temi del progetto.Le attività prevedono modalità teatrali inclusive di co-creazione, metodologie interattive e dinamiche ad hoc per lo spazio digitale, modalità comunicative interattive per facilitare il coinvolgimento dei giovani.Info sulla Compagnia: https://teatroduemondi.it/.