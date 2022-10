“Emozione per il primo giorno della nuova legislatura, ma soprattutto un profondo senso di responsabilità per gli impegni che ci siamo assunti e per le difficili decisioni di cui dovremo farci carico per il futuro del Paese. Mi propongo di essere sempre all’altezza delle aspettative e di garantire, per quanto possibile, un lavoro assiduo per il bene della nostra comunità”. Così in un post Facebook, Jacopo Morrone deputato Lega e Segretario della Lega Romagna.